Как использовать шелуху от семечек в огороде: способы, о которых не знают дачники

01:25 2023-06-17

Шелуха подсолнечника не стоит выбрасывать, она может пригодиться в огороде и принести пользу.

Из шелухи получается отличный компост, который идеально подходит для помидоров, картофеля и баклажанов.

С ее помощью можно разрыхлить почву, сделать ее более легкой, чтобы улучшить доступ кислорода к корням растений.

Шелуха подсолнечника может использоваться как материал для мульчирования капусты, помидоров, огурцов.

Такая мульча защитит растения от слизней, которые не смогут передвигаться по слою шелухи с острыми краями.

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