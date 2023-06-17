Как использовать шелуху от семечек в огороде: способы, о которых не знают дачники

Из шелухи получается отличный компост, который идеально подходит для помидоров, картофеля и баклажанов.
С ее помощью можно разрыхлить почву, сделать ее более легкой, чтобы улучшить доступ кислорода к корням растений.
Шелуха подсолнечника может использоваться как материал для мульчирования капусты, помидоров, огурцов.
Такая мульча защитит растения от слизней, которые не смогут передвигаться по слою шелухи с острыми краями.
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