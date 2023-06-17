МИД Франции отказался называть Россию страной-террористом и призвал к диалогу

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о том, что она поддерживает ведения постоянного диалога с Российской Федерацией и добавила, что никогда не называла Россию государством-террористом.

"Франция выступает за сохранение диалога с Россией, в том числе на высшем уровне, заявила глава французского МИДа Катрин Колонна", - сообщает в своем официальном телеграм-канале российское издание "Известия".

Также она добавила, что главная угроза в мире - это не Российская Федерация, а разобщенность.