Столтенберг: На саммите НАТО в июле будет дан сигнал о присоединении Украины

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина в перспективе может стать полноценным членом НАТО и добавил, что на ближайшем саммите будет дан четкий сигнал об этом.

Однако, добавил он, нет никаких шансов на то, что на ближайшем саммите, который должен состояться 11 и 12 июля, Украина получит официальной приглашение на вступление в альянс. Все дело в правилах НАТО.

Страна, имеющая территориальные споры с третьи государством, либо же принимающая участие в активном конфликте, не может вступить в НАТО.