Сейм Польши принял резолюцию в поддержку вступления Украины в НАТО

"Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремленияВойска Украины становятся все более совместимыми с силами НАТО и приобретают боевой опыт. С военной точки зрения вступление Украины в НАТО также будет выгодно для Альянса", - говорится в постановлении, размещенное на официальном сайте Сейма.



Депутаты указали, что "каждый народ имеет неотъемлемое право на оборону. Это означает и возможность обращения за членством в организациях коллективной обороны, которые позволяют эффективно реализовать это право".

Более того, Сейм указал, что решение о вступлении в НАТО остается за заинтересованным государством и государствами-членами Североатлантического альянса.

Более того, по мнению польских парламентариев, саммит июльский саммит НАТО в Вильнюсе станет "ключевым для отношений между НАТО и Украиной".