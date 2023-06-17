Медведев считает, что Запад вообще не хочет, чтобы Украина была в НАТО

Как отметил Медведев в своей записи в Telegram, генсек НАТО Столтенберг отверг возможность вступления Украины в Альянс во время конфликта но подчеркнул, что дверь для Киева остается открытой. Однако у бывшего российского президента есть своя интерпретация слов Столтенберга.

"Что это означает на практике? Украина в НАТО Западу не нужна. По крайней мере, если хотя бы фрагмент этого государства сохранится в нынешнем виде. Поэтому для нацистской Украины конфликт будет перманентным. И новый политический кабинет в Киеве (если он вообще существует) точно не будет приглашен в НАТО", — написал Медведев.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Генеральный секретарь Альянса обозначил шаги, которые Украина должна выполнить, чтобы стать членом организации, отметив, что победа в конфликте с Россией является предварительным условием для любых будущих переговоров о членстве Украины в Альянсе.

Более того, Украине необходимо провести соответствующие реформы. К ним относятся законы о борьбе с коррупцией, верховенство закона и права меньшинств.