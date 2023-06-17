Михалков оценил вклад Горбачёва в историю СССР

Михалков утверждает, что именно в конце 1980-х годов общество осознало, что вместо ускорения была деградация экономики, рост беззакония, бедности, деградация социальной сферы, а ещё, конечно, тогда же начались разговоры о развале СССР, что до 1987 года никто всерьёз даже не рассматривал.

Кроме того, для идеологии указанного периода были характерны различные антисталинские акции, направленные на внушение людям того, что они живут чуть ли не в аду, и у них нет никаких оснований для того, чтоб хотеть сохранить советскую систему.

Никита Сергеевич отметил, что Горбачёв мог бы говорить народу о достижениях прошлого, но решил в основном указывать на недостатки.