Лукашенко о Сталине и Ленине: «Мне до них ещё топать и топать»

«У меня, конечно, несколько своя оценка, нежели в российском обществе, Сталина и Ленина. Но, по меньшей мере, так к ним относиться, не должны. Это наши были руководители. Ленин создал государство, Сталин его укрепил», — сказал Александр Григорьевич.

Лукашенко отметил, чтоб без СССР не существовала бы и Республика Беларусь в её нынешнем виде.

Стоит напомнить, что в ходе пресс-конференции в 2006 году белорусский лидер осудил авторов современной исторической литературы, которые пишут о Ленине и Сталине только враньё, чтобы жители постсоветского пространства забыли всё великое, что сделали эти люди.