17 июня новостное агентство Judging Freedom опубликовало интервью с отставным американским разведчиком Скоттом Риттером, который утверждает, что после завершения спецоперации украинское правительство должно подать судебный иск против генерала США Марка Милли в Международный уголовный суд в Гааге.

По мнению Риттера, Милли совершает военное преступление, поставляя подразделениям ВСУ западную технику и отправляя их с ней в наступление, поскольку армия Украины не знает, как использовать подобное оружие.