Песков: Шольц и Макрон не предлагали Путину провести телефонные переговоры

В субботу, 17 июня, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что не может подтвердить слухи об отказе Владимира Путина от переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Пескова, Путин не получал никаких предложений о проведении телефонной беседы со стороны Шольца и Макрона.

Примечательно, что накануне Олаф Шольц несколько раз заявил о своём намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшее время. В последний раз Шольц и президент России беседовали в декабре 2022 года.