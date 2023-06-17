Independent: Маск официально трудоустроил 14-летнего подростка на работу в SpaceX

17 июня журналисты британской газеты Independent рассказали, что бизнесмен Илон Маск взял к себе на работу 14-летнего юношу Кайрана Квази, устроив его на должность инженера-программиста в свою корпорацию SpaceX. Известно, что Квази будет работать с терминалами Starlink, которые раздают доступ к спутниковому интернету.

При этом Маск отметил, что Кайран Квази сможет приступить к работе после выпуска из Университета Санта-Клары в американской Калифорнии, куда подросток поступил в возрасте одиннадцати лет.