Байден: США не будут упрощать путь в НАТО для Украины

Джо Байден утверждает, что правительство Соединённых Штатов не станет специально упрощать путь Украины ко вступлению в НАТО, поскольку данное государство должно полностью соответствовать всем критериям блока для членства в нём. По словам Байдена, выполнение всех условий для присоединения к Североатлантическому альянсу является неотъемлемой частью пути Киева в организацию.

Характерно, что накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также исключил приглашение Украины в альянс на его грядущем саммите, который пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.