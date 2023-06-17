ЦРУ завербовало любовницу Фиделя Кастро, его чтобы убить

18:36 2023-06-17

В 1960 году американская разведка завербовала Мариту Лоренц, любовницу Фиделя Кастро, для сотрудничества. Ей было приказано убить кубинского лидера. Лоренц должен был дать ему яд, пишет Daily Mail.

28 февраля 1959 года, через два месяца после окончания Кубинской революции, круизный лайнер MS Berlin , на котором Марита Лоренц, 19-летняя американка, работала вместе со своим отцом-капитаном, приплыла в Гавану.

Среди тех, которых экипаж встретил в порту, был 33-летний Фидель Кастро. Они пригласили нового кубинского лидера на борт.

"Я спросила, кто он такой. Он рассмеялся и сказал: "Я — Куба . Команданте Фидель Кастро", — вспоминала она в интервью History Channel.

Фидель узнал нью-йоркский адрес и номер телефона девушки. Через несколько дней, когда она вернулась в Нью-Йорк , Команданте стал звонить ей и просить вернуться на Кубу и она согласилась. Марита прилетела в Гавану на самолете, присланном специально для нее. Девушка остановилась в отеле Havana Hilton, в номере, принадлежащем кубинскому лидеру.

Через два месяца 19-летняя Марита забеременела . Это не понравилось Фиделю. На шестом месяце беременности однажды она потеряла сознание, а очнулась через несколько часов в незнакомом отеле. Она была больна, и ее ребенок умер.

Лоренц вернулась в Нью-Йорк для лечения. Затем к ней пришли агенты ЦРУ и сказали ей, что то, что она пережила, было абортом, устроенным Фиделем Кастро. Женщина была опустошена. Она согласилась принять участие в покушении на возлюбленного. В январе 1960 года американский двойной агент Фрэнк Стерджис дал ей таблетки с ядом. Марита спрятала их в баночке с кремом для лица.

Вернувшись в кубинскую квартиру, перед встречей с Фиделем она попыталась добавить яд в стакан воды. Неудачно. Таблетки были испачканы кремом и девушка не смогла их отчистить.

"Я запаниковала и попытаась смыть их в унитаз, но они нетонули. В этот момент вошел Фидель", - вспоминает Марита Лоренц, слова которой цитирует Daily Mail.

Команданте выхватил пистолет. Оказывается, он узнал о заговоре.

"Я думала, что он собирается меня застрелить, но он протянул мне пистолет и сказал: "Ты собиралась убить меня? Он затянулся сигарой и закрыл глаза. Он показал свою уязвимость, потому что знал, что я не могу этого сделать. Он все еще любил меня, а я любила его", - вспоминала любовница диктатора.

Лоренц говорила, что не могла оставаться со своим любимым Команданте, потому что боялась возмездия со стороны ЦРУ. Она вернулась в Майами и присоединилась к кубинской оппозиции.

В этой истории еще много неизвестного. По одной из версий, Лоренц сама призналась Кастро, что согласилась его убить. Ее сотрудничество с американской разведкой, вероятно, началось гораздо раньше, за два месяца до аборта. Также неясно, при каких обстоятельствах она потеряла ребенка. Фидель Кастро утверждал, что их ребенок жив и живет на Кубе, а вся эта ситуация была организована ЦРУ.

Через год после возвращения с Кубы Марита связалась с другим диктатором — бывшим президентом Венесуэлы Маркосом Пересом Хименесом, переехавшим в США в 1958 году после своего свержения. Лоренц встретился с ним, чтобы попросить финансовой поддержки для кубинской оппозиции. Химанесу понравилась привлекательная девушка. Она забеременела от него и родила дочь.

Марита Лоренц умерла в 2019 году в возрасте 80 лет.