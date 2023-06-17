ЦРУ завербовало любовницу Фиделя Кастро, его чтобы убить

28 февраля 1959 года, через два месяца после окончания Кубинской революции, круизный лайнер MS Berlin , на котором Марита Лоренц, 19-летняя американка, работала вместе со своим отцом-капитаном, приплыла в Гавану.

Среди тех, которых экипаж встретил в порту, был 33-летний Фидель Кастро. Они пригласили нового кубинского лидера на борт.

"Я спросила, кто он такой. Он рассмеялся и сказал: "Я — Куба . Команданте Фидель Кастро", — вспоминала она в интервью History Channel.

Фидель узнал нью-йоркский адрес и номер телефона девушки. Через несколько дней, когда она вернулась в Нью-Йорк , Команданте стал звонить ей и просить вернуться на Кубу и она согласилась. Марита прилетела в Гавану на самолете, присланном специально для нее. Девушка остановилась в отеле Havana Hilton, в номере, принадлежащем кубинскому лидеру.

Через два месяца 19-летняя Марита забеременела . Это не понравилось Фиделю. На шестом месяце беременности однажды она потеряла сознание, а очнулась через несколько часов в незнакомом отеле. Она была больна, и ее ребенок умер.

Лоренц вернулась в Нью-Йорк для лечения. Затем к ней пришли агенты ЦРУ и сказали ей, что то, что она пережила, было абортом, устроенным Фиделем Кастро. Женщина была опустошена. Она согласилась принять участие в покушении на возлюбленного. В январе 1960 года американский двойной агент Фрэнк Стерджис дал ей таблетки с ядом. Марита спрятала их в баночке с кремом для лица.

Вернувшись в кубинскую квартиру, перед встречей с Фиделем она попыталась добавить яд в стакан воды. Неудачно. Таблетки были испачканы кремом и девушка не смогла их отчистить.

"Я запаниковала и попытаась смыть их в унитаз, но они нетонули. В этот момент вошел Фидель", - вспоминает Марита Лоренц, слова которой цитирует Daily Mail.

Команданте выхватил пистолет. Оказывается, он узнал о заговоре.

"Я думала, что он собирается меня застрелить, но он протянул мне пистолет и сказал: "Ты собиралась убить меня? Он затянулся сигарой и закрыл глаза. Он показал свою уязвимость, потому что знал, что я не могу этого сделать. Он все еще любил меня, а я любила его", - вспоминала любовница диктатора.

Лоренц говорила, что не могла оставаться со своим любимым Команданте, потому что боялась возмездия со стороны ЦРУ. Она вернулась в Майами и присоединилась к кубинской оппозиции.

В этой истории еще много неизвестного. По одной из версий, Лоренц сама призналась Кастро, что согласилась его убить. Ее сотрудничество с американской разведкой, вероятно, началось гораздо раньше, за два месяца до аборта. Также неясно, при каких обстоятельствах она потеряла ребенка. Фидель Кастро утверждал, что их ребенок жив и живет на Кубе, а вся эта ситуация была организована ЦРУ.

Через год после возвращения с Кубы Марита связалась с другим диктатором — бывшим президентом Венесуэлы Маркосом Пересом Хименесом, переехавшим в США в 1958 году после своего свержения. Лоренц встретился с ним, чтобы попросить финансовой поддержки для кубинской оппозиции. Химанесу понравилась привлекательная девушка. Она забеременела от него и родила дочь.

Марита Лоренц умерла в 2019 году в возрасте 80 лет.