Теперь его называют "президентом всего" и считают самым сильным китайским лидером со времен Мао Цзэдуна и одним из самых влиятельных людей в мире.

По оценкам Wall Street Journal, Си Цзиньпин накопил наибольшую власть в Китае за последние десятилетия благодаря антикоррупционным чисткам, которые оттесняют соперников на второй план и подавляют любые потенциальные угрозы его правлению.

В своем стремлении к абсолютному контролю над Китаем он проводил антикоррупционные расследования против бывших высокопоставленных чиновников, отставных генералов и действующих членов Политбюро. Он не пощадил даже своих старых друзей.

"Они видели в нем покорного и верного человека"

Когда Си принял бразды правления Коммунистической партией Китая (КПК) в 2012 году, мало что было известно о его политических планах. Эксперты подчеркивали, что в продвижении в группу высших руководителей ему, вероятно, помогло его происхождение: он сын бывшего революционера Си Чжунсюня.

По словам политолога Колумбийского университета Эндрю Натана, партийное руководство считало, что Си будет легко контролировать.

"Они увидели в нем покорного и верного человека, который будет обращаться с ними должным образом, как со старейшинами, и не вызовет смущения", — сказал Натан в интервью Politico.

Однако вскоре Си показал свое настоящеее лицо.

Он удивил яростной манией к контролю и захвату власти, а также к отстранению многих людей в ходе чисток и консолидации власти", — подчеркнул Натан.

В результате Си ослабил роль других высокопоставленных лиц и взял под свой контроль экономику, пропаганду и другие сферы. Западные СМИ называют его «лидером всего».

Власть Си "из дула ружья"

Основатель коммунистического Китая Мао Цзэдун говорил, что "политическая власть вырастает из дула ружья". После провозглашения КНР в 1949 году он добился того, чтобы китайская армия подчинялась не государству, а партии, а руководители КПК также возглавляли Центральную военную комиссию (ЦВК). Когда Си пришел к власти, он быстро устранил любую потенциальную оппозицию в вооруженных силах.

В первые годы правления Си в коррупции обвинялись многие высокопоставленные военные чиновники, в том числе бывший заместитель председателя ЦВК Сюй Цайхоу и отставной генерал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Го Босонг. По словам Джоэла Уатноу из Университета национальной обороны США, удар по отставным генералам ослабил влияние бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя в армии и стал предупреждением для офицеров, которые могут сопротивляться правлению Си.

Генеральный секретарь КПК также провел коренную реорганизацию структуры вооруженных сил. Четыре основных департамента были распущены, а их полномочия были разделены между 15 более мелкими агентствами. Новая структура позволяет ЦИК отдавать приказы непосредственно отдельным армейским подразделениям.

Чистки среди чиновников

Как только лояльность военного блока обеспечена, пора была взять под контроль аппарат внутренней безопасности, пишет ВВС. Через два года после того, как Си пришел к власти, партия объявила об аресте Чжоу Юнкана, бывшего члена Постоянного комитета Политбюро, прозванного «царем безопасности». Это первое обвинение в коррупции против такого высокопоставленного чиновника.

По мнению наблюдателей, антикоррупционная кампания Си получила широкую общественную поддержку, но также была инструментом для устранения потенциальных соперников. За последнее десятилетие 4,7 миллиона человек были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. По словам политолога Калифорнийского университета Виктора Ши, Си провел чистку среди сотрудников службы безопасности, которые ранее помогли ему прийти к власти.

Мысль Си Цзиньпина о новой эре социализма

На предыдущем съезде КПК в 2017 году Си укомплектовал своими сторонниками ключевые партийные органы, а затем и партийные комитеты в крупных городах и провинциях — в Пекине, Шанхае, Чунцине и Гуанчжоу. Его доктрина была добавлена ​​в устав партии, а затем и в конституцию Китая: "Мысль Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой".

До Си только Мао Цзэдун сумел включить свою идею в устав КПК. Дэн Сяопин, автор рыночных реформ, которые способствовали экономическому развитию Китая, имел в своем уставе только свою "теорию". Предшественники Си — Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао — в документе вообще не упоминаются по именам.

На прошедшем в октябре 20222 года завершившемся 20-м съезде КПК Си нарушил традицию и остался у власти еще на один срок, еще больше усилив свой контроль над партийным аппаратом. По мнению некоторых экспертов, есть шанс, что он будет править пожизненно.

Дружба с Россией

Несмотря на все усилия Запада, Китай все больше сближается с Россией. Всех пугали, сто задача КНР "подмять под себя" Дальний Восток и Сибирь, это не происходит, и, вероятно не произойдет. Китай всячески поддерживает РФ во всех ее начинаниях, в том числе в продолжающейся СВО.