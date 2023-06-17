Переговоры Путина с делегацией Африки завершились, продлившись 2,5 часа

Вечером 17 июня пресс-служба московского Кремля сообщила, что в Константиновском дворце Санкт-Петербурга закончилась двухсторонняя встреча между Владимиром Путиным и делегацией, состоящей из президентов стран африканского континента. Известно, что мероприятие продлилось 2,5 часа.

Во время переговоров Путин продемонстрировал африканской стороне парафированный проект мирного соглашения между Россией и Украиной, заключенный в Стамбуле. В ответ президент ЮАР Сирил Рамафоса показал российскому лидеру африканскую мирную инициативу по Украине, состоящую из десяти пунктов.