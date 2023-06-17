Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре стали 5 стран включая Беларусь

Согласно тексту стамбульского договора, который был парафирован на уровне Министерств иностранных дел России и Украины, гарантами безопасности украинского государства выступали бы Китай, США, Турция, Франция и Беларусь. Также в договоре прописана численность вооружений и армии, которые могла бы иметь Украина.

Характерно, что в тот же день Владимир Путин провёл переговоры с африканской делегацией в Санкт-Петербурге, где лидеры стран данного региона представили российскому президенту своё видение урегулирования украинского конфликта.