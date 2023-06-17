Цветовод со стажем рассказал, как разводить гладиолусы в своем цветнике на даче

Для посадки гладиолуса надо выбрать место, где всегда будет вдоволь солнца. Надо также закрыть этот участок от сквозняков.

Цветоносы у гладиолусов очень высокие и могут ломаться от сильных порывов ветра.

Высаживаем луковицу на глубину размером в три раза больше самой луковицы. Сначала размещаем низкие сорта, за ними высокие.

Перед посадкой готовим почву. Она должна быть питательной, поможет в этом комплексное удобрение, можно взять нитроаммофоску. Добавляем по чайной ложке в лунку.

Хорошо смешиваем с грунтом, чтобы удобрение не соприкасалось напрямую с клубнями. Почву предварительно увлажняем.

Зацвести после посадки гладиолус должен в конце июля, если это ранний сорт. Более поздние сорта начнут цвести в сентябре-октябре.

Среднеранние и среднепоздние цветут в конце августа-начале сентября.

Если не забывать о традиционных мерах ухода, то вырастить эти роскошные цветы получится у каждого садовода, даже у новичка.