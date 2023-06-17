17 июня глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что в настоящий момент фактически отсутствуют шансы на продление черноморской мирной инициативы по экспорту украинских сельскохозяйственных культур. По словам Пескова, данная сделка носит пакетный характер, однако её положения выполняются странами коллективного Запада избирательно.

Дмитрий Песков напомнил, что зерно беспрепятственно экспортируется с украинской территории, в то время как "российская" часть зерновой сделки никем не выполняется.