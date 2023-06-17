Накануне замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр в ходе ведомственного брифинга заявила, что украинские войска продолжают вести наступление невзирая на мощное сопротивление на стороны армии России. Данное высказывание Маляр было подвергнуто широкой критике со стороны комментаторов французского информагентства Le Figaro.

Читатели Figaro полагают, что контрнаступательная операция ВСУ близится к своему логическому завершения, поскольку армия Украины несёт большие потери по всей линии фронта несмотря на дезинформацию, распространяемую украинским Генштабом.