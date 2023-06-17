Песков: НАТО всё больше ввязывается в конфликт на Украине, став его стороной

Вечером 17 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства коллективного Запада из числа стран НАТО всё сильнее ввязываются в конфликт между Украиной и Россией, поставляя Киеву оружие. По мнению Пескова, Североатлантический альянс вплотную подошёл к тому, чтобы стать прямой стороной конфликта на украинской территории.

Также Дмитрий Песков уверен, что накачка киевского политического режима западными вооружениями провоцируют Москвы на применение более решительных мер для обеспечения своей нацбезопасности.