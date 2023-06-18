Песков: Путин разделяет идеи Шольца и Макрона о сохранении контактов

В воскресенье, 18 июня, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что Владимиру Путину импонирует идеи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, который считают необходимым иметь каналы связи с Москвой. По словам Пескова, Путин также видит потребность во взаимодействии между правительством России и иностранными лидерами.

Накануне Шольц сообщил журналистам о намерениях провести телефонные переговоры с Путиным впервые с декабря 2022 года. Позднее Песков рассказал, что Владимир Путин пока не намерен беседовать с Олафом Шольцем по телефону, поскольку подобных мероприятий не значится в его рабочем графике.