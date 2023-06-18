Главный раввин Украины прокомментировал слова Путина, назвавшего Зеленского «позором еврейского народа»

В пятницу, 16 июня, Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Президент России говорил почти полтора часа, и за это время он ни разу не упомянул напрямую Украину и СВО. Однако после выступления было время задать вопросы — один из них касался Владимира Зеленского .

"У меня много друзей-евреев, которые говорят, что Зеленский не еврей, а позор еврейского народа", - сказал Путин.

Слова российского лидера вызвали широкий резонанс среди еврейской общины – не только в Украине, но и во всем мире. Их прокомментироват также Главный раввин Украины Моше Реувен Асман, который подчеркнул, что гордится Зеленским .

"Я горжусь Президентом Владимиром Зеленским, который не бросил свой народ, даже несмотря на то, что это угрожало его жизни, проявил необычайное мужество и продолжает защищать украинский народ. Я и вся еврейская община Украины, а также весь свободный мир поддерживаем президента Зеленского", — сказал Асман.

Бывший вице-премьер Израиля Натан Щаранский также встал на сторону украинского президента .

"Украинцы могут гордиться избранием президента-еврея, который объединяет украинский народ в нелегкой борьбе. И мы, евреи, можем гордиться тем, что представитель нашего народа играет такую ​​уникальную историческую роль", - отметил Щаранский.