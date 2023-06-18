Байден хочет снова встретиться с Си Цзиньпином

"Я надеюсь снова увидеть Си в ближайшие несколько месяцев", — сказал Байден, слова которого цитирует Bloomberg.

Комментируя инцидент с китайским аэростатом, влетевшим в воздушное пространство США, Байден предположил, что Си Цзиньпин может не знать всех подробностей.

Напомним, 2 февраля впервые появилась информация о том, что над США пролетел неопознанный объект, и президент Байден подумывал сбить его . По словам официальных лиц, как только этот оказалось, что объект является воздушным шаром-шпионом, Китай увеличил его скорость, чтобы как можно скорее удалить его из воздушного пространства США.

На саммите 4 июня в Сингапуре министр обороны Китая Ли Шанфу избегал переговоров со своим американским коллегой Ллойдом Остином, но в своем выступлении сказал, что Китай стремится к диалогу с США. Затем Шанфу сказал, что конфликт между двумя странами станет катастрофой для всего мира.

10 июня Вашингтон подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Пекин для встречи с политическим руководством страны с целью устранения недоразумений в отношениях между двумя странами. Этот визит должен был состояться в феврале, но был отменен из-за дела с китайским воздушным шаром-шпионом .

В свою очередь советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в ходе одной из недавних пресс-конференций, что президент США Джо Байден в какой-то момент также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.