Дания передаст Украине свои истребители F-16. Но это произойдет только при поддержке США как страны, производящей эти самолеты. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Тролле Лунд Поульсен.

"Я хочу сказать, что не могу себе представить, чтобы мыне поддержали передачу истребителей. Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если она хочет победить. Это также относится к датским истребителям F-16", - сказал Поулсен.

Исполняющий обязанности главы Минобороны Дании также подтвердил свое заявление несколько дней назад о том, что Дания еще не приняла решения о передаче своих истребителей.

"Правительство еще не приняло никакого решения по истребителям F-16", — сказал Поулсен.

У Дании в общей сложности есть 43 истребителя F-16, 30 из которых находятся в состоянии выполнять боевые задачи. На данный момент идет процесс замены F-16, находящихся на вооружении датской армии, на более современные истребители F-35.

Отмечается, что украинские пилоты вскоре прибудут в Данию, где пройдут обучение эксплуатации F-16.