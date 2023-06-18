Американские эксперты назвали точное место размещения взрывного заряда на Каховской ГЭС

По данным The New York Times, вероятной причиной разрушения плотины стал взрыв в служебном коридоре или туннеле, который ведет в машинное отделение. Согласно статье, инженеры из США подтверждают наличие "ахиллесовой пяты" в конструкции плотины.

Журналисты напоминают, что плотина была построена в советское время, поэтому и украинцы, и россияне имели полный комплект документации, включая технические чертежи, и знали, где находится наиболее уязвимая часть сооружения.

Основываясь на спутниковых и сейсмических данных о взрывах в этом районе, американские инженеры пришли к выводу, что вероятной причиной обрушения плотины стало взрывное устройство, заложенное в служебном коридоре или туннеле, проходящем через центр сооружения.

"Если ваша цель разрушить саму плотину, то необходимо произвести мощный взрыв. Туннель — идеальное место для установки заряда взрывчатого вещества", - считает инженер-геотехник Майкл Уэст, директор фирмы Wiss, Janney, Elstner — американской корпорации архитекторов, инженеров и материаловедов.

Напомним, 6 июня русские плотина на Днепре у Новокаховской ГЭС была разрушена, что привело к затоплению огромных территорий, экономическим потерям и экологической катастрофе.