Новый центр НАТО в Лондоне будет защищать подводные трубопроводы и кабели от России

Как сообщает The Washington Post, решение о создании центра охраны подводной инфраструктуры было принято после взрыва газопровода "Северный поток" в Балтийском море, а также на фоне информации о том, что Россия ведет разведку в водах вокруг Европы . .

"Угроза растет". Российские корабли активно следят за нашей важнейшей подводной инфраструктуре", — заявил газете немецкий генерал Ганс-Вернер Вирманн, который занимается этим вопросом в НАТО.

Он подчеркнул, что усиливаются опасения, что Россия может ударить по подводным кабелям в попытке нарушить жизнь на Западе.

Только через Северное море проходит около 8000 километров нефте- и газопроводов. Ежегодно во всем мире происходит около 100 обрывов кабеля, и зачастую трудно понять, было ли это преднамеренным.

Новый центр и союзники по НАТО хотят сосредоточиться на зонах повышенного риска, в том числе на безопасности наиболее уязвимых трубопроводов на мелководье, до которых могут легко добраться водолазы.