Reuters: Блинкен прибыл в Пекин на встречу с Си Цзиньпином и главой МИД КНР

18 июня журналисты газеты Reuters рассказали, что глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где пройдёт его встреча с китайским национальным лидером Си Цзиньпином и главой Министерства иностранных дел Китая Цинь Ганем. Известно, что Блинкен стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим КНР с 2018 года.

По данным Reuters, в ходе предстоящих переговоров Си Цзиньпин и Энтони Блинкен обсудят напряжённость в американо-китайских отношениях, а также кризин вокруг Украины.