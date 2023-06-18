Минобороны РФ: Российские войска нанесли 8 ударов по ВСУ на Купянском направлении

В Министерстве обороны РоссИйской Федерации сообщили о том, что войска в ходе проведения специальной военной операции нанесли 8 ударов по Вооруженным силам Украины на Купянском направлении.

В ходе атаки применялись ударные вертолеты Ка-52, Ми-28, а также штурмовые самолеты Су-25. По заявлению российской стороны, удары наносились по 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны. Также отмечается, что применялись и реактивные системы залпового огня "Торнадо-С".

"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике", - говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что в ходе боев была отброшена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.