ZDF: Немцы больше не хотят принимать беженцев из Украины

Согласно опубликованному материала общественного телеканала ZDF, 52% опрошенных считают, что Германия не в состоянии справиться с большим количеством беженцев из пострадавших от кризиса районов, в том числе из Украины. 45% опрошенных не разделяют таких опасений.

Это большое изменение, потому что в марте настроение было другим: 51/% считали, что их страна справится с этим вызовом, а 46% сомневались по этому поводу.

Более двух третей респондентов (68%) считают, что федеральное правительство Германии недостаточно помогает муниципалитетам в обеспечении жильем и уходом за беженцами. По мнению 21 процента господдержки достаточно.

С другой стороны, до 70 проц. респондентов поддерживают проталкиваемый ЕС миграционный пакт, предполагающий принудительное переселение мигрантов