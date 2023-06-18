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Ткачёв Андрей
Глава Министерства защиты окружающей среды Украины Руслан Стрилец заявил о превращении двух национальных парков страны в пустыню.
Издание Guardian сообщает, что Бен Уоллес вряд ли станет следующим главой Североатлантического альянса.
Глава МИД Китая Цинь Ган считает, что вопрос принадлежности Тайваня является камнем преткновения в американо-китайских дипломатических отношениях.
Кандидат на пост президента США Майк Пенс считает, что российские войска атакуют одну из стран Североатлантического альянса после победы над украинской армией.
В СМИ появилась информация о подготовке переговоров между Си Цзиньпином и Энтони Блинкеном.
Президент Чехии Петр Павел исключил вступление Украины в Североатлантический альянс в ходе российской спецоперации.
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