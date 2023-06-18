CBS News: в Пекине идёт подготовка ко встрече Блинкена с Си Цзиньпином

Журналисты телеканала CBS News сообщают, что в Пекине началась подготовка к возможной встрече государственного секретаря Энтони Блинкена с китайским национальным лидером Си Цзиньпином. По данным CBS, Блинкен и господин Си ещё не достигли договорённости о проведении переговоров, однако они могут состояться в понедельник.

Сегодня Энтони Блинкен прибыл в столицу КНР с государственным визитом, где встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Во время встречи Ган признал, что американо-китайские дипотношения находятся в своей низшей точке с момента их установления.