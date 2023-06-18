Позор еврейского народа: МИД Израиля проигнорировал слова Путина об еврейских корнях Зеленского

18 июня официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят публично заявил, что администрация Тель-Авива пока не намерена давать комментарий по поводу недавних заявлений Владимира Путина, в которых тот резко высказался об этнической принадлежности Владимира Зеленского к евреям.

Накануне Путин провёл встречу с российскими военкорами, где сообщил, что считает Зеленского не евреем, а "позором еврейского народа", поскольку он является главой политического режима в Киеве, который глорифицирует неонацистскую идеологию.

Путин напомнил, что в период Холокоста нацисты уничтожили шесть миллионов евреев. Из них полтора миллиона было уничтожено на Украине, прежде всего, руками бандеровцев.