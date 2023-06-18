Конгрессмены США призвали Блинкена посетить Тайвань после поездки в КНР

18 июня национальное телевидение Тайваня сообщило, что группа из семи конгрессменов-республиканцев призвала госсекретаря США Энтони Блинкена прибыть на тайваньский остров после окончания его поездки в столицу Китая. По мнению членов Конгресса, таким образом Блинкен докажет, что Соединённым Штатам не требуется одобрение властей КНР для контактов с чиновниками Тайваня.

Известно, что в воскресенье Энтони Блинкен провёл встречу с главой МИД Китая Цинь Ганом в Пекине, в рамках которой китайский политик заявил, что ключевой проблематикой отношений между США и КНР является вопрос принадлежности Тайваня.