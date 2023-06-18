Полувековая тайна манхэттенского небоскрёба без единого окна перестала ей быть

Небоскрёб под названием «Long Lines Building» находится в микрорайоне Трайбека в Нью-Йорке. Его высота примерно 170 метров, а этажей 29.

С момента постройки здания была известна только его высота, а что было внутри, оставалось неизвестным.

Сегодня, когда наша жизнь зависит от телефона и ноутбука, нельзя представить наше комфортное существование без этого огромного серого небоскрёба.

В здании раньше находился узел междугородней связи, хоть сейчас и трудно представить телефоны с проводами.

Главному архитектору было поручено создать здание, которое могло бы выдержать ядерный удар, без последствий для работоспособности связи. Поэтому в нём нет окон.

Сейчас, по некоторым данным, в здании находятся средства спецслужб для прослушивания и определения геолокации телефонных звонков.