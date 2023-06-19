«Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей за отказ передать данные пользователей ФСБ

Согласно решению суда, компания признана виновной по части 4 статьи 13.31 КоАП, связанной с неисполнением обязанности обеспечить реализацию требований госорганов по розыску людей или обеспечению безопасности государства. Ранее был вынесен штраф в размере 800 тыс. рублей по другому административному проступку.

Компания «Яндекс» повторно отказала ФСБ в предоставлении данных о пользователях, которые необходимы для розыска лиц или обеспечения безопасности страны.

Решение о штрафе вступило в силу 17 мая. В соответствии с решением суда, компания должна предоставлять указанные данные в рамках своего статуса организатора распространения информации в интернете, включенного в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).