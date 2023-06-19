Украина изменила запрет на участие в турнирах с российскими спортсменами

По новой формулировке приказа, официальные делегации национальных сборных команд Украины не могут быть направлены на международные соревнования по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, если в данных соревнованиях участвуют спортсмены из России или Белоруссии.

В апреле Минспорта Украины ввело запрет для украинских атлетов на участие в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, и федерации, нарушившие это правило, подвергались риску потерять свой национальный статус.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что решение о том, какие спортсмены могут участвовать в турнирах, не входит в компетенцию украинского правительства.