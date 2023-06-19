Херсонская область планирует восстановить Каховскую ГЭС

05:32 2023-06-19

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление Каховской ГЭС может начаться после отступления украинских войск на безопасное расстояние.

Он подчеркнул, что восстановление ГЭС является принципиальным вопросом, так как экология и экономика региона сильно зависят от ее работы. Конкретные планы и проекты будут разрабатываться в дальнейшем.

Разрушение верхней части Каховской ГЭС произошло ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. Однако сама дамба водохранилища не пострадала. Владимир Леонтьев, глава администрации Новокаховского городского округа, возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.

По последним данным, в результате происшествия погибли 35 человек. Президент России Владимир Путин назвал это деяние украинских властей варварской акцией, которая привела к серьезной экологической и гуманитарной катастрофе.

Каховская ГЭС является шестой и последней ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она расположена вблизи города Новая Каховка в Херсонской области. В результате референдума, который произошел 30 сентября 2022 года, эта область вошла в состав России.