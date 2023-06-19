Херсонская область планирует восстановить Каховскую ГЭС

Он подчеркнул, что восстановление ГЭС является принципиальным вопросом, так как экология и экономика региона сильно зависят от ее работы. Конкретные планы и проекты будут разрабатываться в дальнейшем.

Разрушение верхней части Каховской ГЭС произошло ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. Однако сама дамба водохранилища не пострадала. Владимир Леонтьев, глава администрации Новокаховского городского округа, возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.

По последним данным, в результате происшествия погибли 35 человек. Президент России Владимир Путин назвал это деяние украинских властей варварской акцией, которая привела к серьезной экологической и гуманитарной катастрофе.

Каховская ГЭС является шестой и последней ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она расположена вблизи города Новая Каховка в Херсонской области. В результате референдума, который произошел 30 сентября 2022 года, эта область вошла в состав России.