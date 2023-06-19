Украинский военнопленный рассказал о деятельности католического священника в ВСУ

Он сообщил, что этот священник раздавал крестики и пластмассовые фишечки верующим по их желанию, а также проводил беседы для желающих. Однако украинских православных священнослужителей к мобилизованным военнослужащим не приводили.

Артем отметил, что этот священник, которого он назвал капелланом, раздавал листовки, библию и крестик тем, кто проявлял интерес. Фишечки, которые он раздавал, были от католической церкви и содержали английский текст. Украинский военнопленный подчеркнул, что сам не принимал эти фишки.

Артем также поделился, что его подразделение провоевало всего лишь четыре часа, после чего большая часть отделения была уничтожена, а он и его товарищи были взяты в плен российскими войсками. Он сдался в плен 5 июня 2023 года под Торецком.