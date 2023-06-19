Российские военные получили выплаты за уничтожение американской РСЗО HIMARS

Военное ведомство опубликовало видеозаписи операций боевых расчетов РСЗО Торнадо-С, в которых был зафиксирован этот случай.

В сообщении отмечается, что боевые расчеты Торнадо-С успешно уничтожали колесную и гусеничную технику, артиллерийские установки, пикапы с диверсионно-разведывательными группами и подвижными минометами.

За каждое поражение цели военнослужащим начисляются выплаты. В шутливой манере солдаты отмечают, что при успешной работе разведки о пораженной цели можно узнать по увеличению банковского счета.

Заместитель начальника расчета сообщил, что выплаты поступают каждому члену подразделения "в течение некоторого времени". При этом часть вознаграждения получает не только сам боевой расчет, но и каждый солдат в подразделении.