Офицер сообщил, что подразделения группировки войск "Восток" в районе Южного Донецка нанесли противнику огневое поражение с помощью артиллерии и авиации, отбивая его наступательные действия.

Мотострелковые части успешно отразили две атаки противника в районе Новодонецкого, при этом были уничтожены танки, боевые бронированные машины и более половины наступающих сил.

Также были отбиты две атаки противника в направлении населенного пункта Ровнополь, где были уничтожены танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и солдаты националистических формирований.

На Запорожском направлении также была пресечена попытка противника провести разведку силами ВСУ, которая была успешно уничтожена при помощи гаубичной артиллерии.