Встреча Блинкена с Си Цзиньпином отсутствует в расписании его визита в Китай

Наличие или отсутствие такой встречи является главной загадкой и показателем "успешности" визита Блинкена в Пекин.

СМИ ранее упоминали о возможности такой встречи, но ни официальный Вашингтон, ни Пекин не подтвердили эту информацию.

Согласно расписанию, в понедельник Блинкен проведет переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, примет участие в круглом столе с выпускниками программы обмена, встретится с сотрудниками и семьями американской миссии в КНР и ведущими представителями американского бизнеса, а также завершит визит пресс-конференцией.