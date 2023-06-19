В Чехии пьяный украинец избил женщину из-за сигареты

Инцидент произошел в городе Пльзень. Свидетельница происшествия рассказала, что мужчина подошел к женщине, которая сидела под деревом, и попросил у нее сигарету. Когда она отказала, он начал наезжать на нее на украинском языке и пинать ногами.

Знакомый женщины вступился за нее, но украинец повалил его на землю и нанес удар кулаком в лицо. Рядом находившаяся женщина попыталась остановить драку, но безуспешно. Она вызвала полицию и своего мужа, находившегося поблизости.

Муж прибыл на место и смог успокоить украинца, который попытался скрыться. Прибывшие на место полицейские задержали агрессора, который проявлял грубость даже по отношению к сотрудникам полиции, и утверждал, что он "герой из Мариуполя" и проливал "кровь до колена".

Экспресс-тест показал, что у мужчины было 3,56 промилле алкоголя в крови. После задержания его доставили в полицейский участок.