Новинка Lada Aura не смогла завестись на презентации

Глава Сбербанка, Герман Греф, сел за руль автомобиля под камерами, но не смог его завести.

Представители "АвтоВАЗа" объяснили, что Lada Aura не завелась с первой попытки из-за того, что перед предыдущей поездкой автомобиль был заглушен, но передача осталась включенной. В результате система защиты от запуска двигателя при включенной передаче сработала при новой попытке.

Lada Aura была успешно заведена после перевода в режим "Паркинг". На площадку форума автомобиль был доставлен министр финансов Антон Силуанов и глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Новая модель Lada Aura, основанная на платформе Vesta, представляет собой удлиненную версию автомобиля. Предполагается, что стоимость машины составит около 25 тысяч долларов. "АвтоВАЗ" планирует начать серийное производство уже в 2024 году при условии получения государственной поддержки.