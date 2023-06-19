Рогов объявил о возврате российского контроля над селом Пятихатки в Запорожской области

06:18 2023-06-19

Член главного совета администрации региона, Владимир Рогов, заявил, что село Пятихатки, которое ранее было захвачено украинскими военными, теперь снова находится под контролем России.

Он сообщил, что российские военные успешно провели операцию, используя авиацию, артиллерию и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", чтобы вытеснить противника из Пятихаток.

Ранее в тот же день Рогов заявил, что село перешло под оперативный контроль украинских вооруженных сил. Однако, согласно заявлению Минобороны, атака на Пятихатки была отражена, с применением огневого поражения по местам скопления украинских военных и уничтожением танков и бронеавтомобилей.

Пятихатки расположены в Запорожской области, восточнее города Васильевка, на берегу бывшего Каховского водохранилища, примерно в 50 километрах к югу от Запорожья.