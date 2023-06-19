Рогов объявил о возврате российского контроля над селом Пятихатки в Запорожской области

Он сообщил, что российские военные успешно провели операцию, используя авиацию, артиллерию и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", чтобы вытеснить противника из Пятихаток.

Ранее в тот же день Рогов заявил, что село перешло под оперативный контроль украинских вооруженных сил. Однако, согласно заявлению Минобороны, атака на Пятихатки была отражена, с применением огневого поражения по местам скопления украинских военных и уничтожением танков и бронеавтомобилей.

Пятихатки расположены в Запорожской области, восточнее города Васильевка, на берегу бывшего Каховского водохранилища, примерно в 50 километрах к югу от Запорожья.