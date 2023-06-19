Журналист скончался на матче финала Лиги Чемпионов

Происшествие произошло на 47-й минуте матча. После того, как Котвица потерял сознание, матч был прерван на протяжении 15 минут, чтобы оказать ему медицинскую помощь.

Медицинские службы и физиотерапевты немедленно вмешались, но несмотря на все усилия, жизнь журналиста спасти не удалось.

Организаторы события огородили место происшествия, используя занавески, чтобы обеспечить приватность процесса реанимации. Несмотря на то, что жизненные функции Котвицы были временно восстановлены, его состояние ухудшилось, и он скончался уже в больнице.