МИД РФ рассказал, сколько времени ядерное оружие может находиться в Беларуси

Директор второго департамента стран СНГ МИД России, Алексей Полищук, подчеркнул, что в настоящей геополитической обстановке Россия может вернуть ядерное оружие только после того, как США и НАТО откажутся от своей политики, которая поставляет под угрозу безопасность и суверенитет России и Беларуси.

Он также отметил, что полный вывод американского ядерного оружия из Европы должен предшествовать такому шагу со стороны России.

Полищук подчеркнул, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси является ответным мероприятием на агрессивную политику НАТО, и это не противоречит международно-правовым обязательствам России, поскольку Кремль остается ответственным за контроль над этими вооружениями.