Сборная Испании впервые выиграла Лигу наций

В захватывающем финальном матче против Хорватии испанцы сумели удержать ничью 0:0 в основное и дополнительное время. Решение о победителе было принято в серии послематчевых пенальти.

Испанская команда показала мастерство и уверенность, забив 5 голов в ворота Хорватии во время напряженной серии пенальти. Соперники, в свою очередь, не смогли противостоять испанскому голкиперу и отметились 4 голами. Таким образом, испанская сборная одержала победу со счетом 5:4 по пенальти.

Сборная Италии заняла третье место в турнире, одолев команду Нидерландов со счетом 3:2. Итальянцы продемонстрировали свою силу и мастерство, преодолевая сопротивление хозяев турнира и завоевав бронзовые медали.