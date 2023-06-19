ФСБ раскрыла попытку террористических актов против властей Запорожской области

Следственные органы установили сотрудника украинской спецслужбы, который руководил группой пособников из числа жителей Запорожской области, и получили подробные сведения о планируемых операциях Главного управления разведки.

Подозреваемый исполнитель был задержан, а у пособника изъяты материалы, связанные с преступной деятельностью. Были также выявлены каналы агентурной связи и способы финансирования.

В отношении пособницы были возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств.