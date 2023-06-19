Узбекистан и Россия заключили двухлетний договор на поставку газа

Договор был разработан на коммерческих условиях и поможет удовлетворить увеличивающуюся потребность страны в газе в холодный период года.

Согласно соглашению, начиная с 1 октября текущего года, ежедневный импорт газа составит девять миллионов кубометров, а годовой объем достигнет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.

Поставка российского газа будет осуществляться через газопровод "Средняя Азия Центр" в реверсном режиме через Казахстан. В связи с этим, будет построена новая газоизмерительная станция и проведены работы по расширению газопроводной инфраструктуры. Все планируемые работы будут завершены к сентябрю текущего года.