Дачники, которым удалось вырастить гранат на своей даче, поделились своим бесценным опытом

Первое, на что стоит обратить внимание, что это растение достаточно устойчиво к холодам, и вымерзает только при температуре воздуха ниже - 18 градусов.

В случае, если на термометре боле низкое значение, то гибнет и сама культура, и его корень. Основным при посадке граната является выбор для места, где температура никогда не бывает ниже - 15.

Растение также предпочитает солнечный свет, по этой причине нужен участок, который "любит" солнце.

Лучшим вариантом в этой ситуации будет посадить саженец на возвышенности, где дерево будет получать жизненно необходимый ему свет, где его ничего не затеняет.

Что касается грунта, то гранат "уважает" песчаный или суглинистый. Почва должна быть хорошо дренированной, рыхлой и насыщенной кислородом, с нейтральным или слабокислым показателем pH.