Президент ЮАР рассказал детали переговоров с Путиным и Зеленским

Рамафоса отметил, что оба лидера согласились на дальнейшее сотрудничество после этих встреч. В заявлении, опубликованном на сайте администрации Рамафосы, он подчеркнул, что продолжающееся взаимодействие между Россией, Украиной и африканскими лидерами должно стать основой для деэскалации конфликта и мирных переговоров.

Президент ЮАР также напомнил, что во время визита африканские лидеры выразили необходимость обеспечения безопасности и суверенитета России и Украины, а также представили 10 предложений по урегулированию конфликта.

Миссия африканских лидеров была названа "исторической", так как впервые они отправились за пределы континента с мирной миссией.